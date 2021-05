"Most, hogy a harmadik hullámot leszorítottuk a földre, nem hiszem, hogy föltápászkodik innen. Most újra kell indítani a gazdaságot, bennünket, a bérből élőket is megviselt a járvány. Én is ilyen vagyok. A vállalkozóknak is vissza kell nyerni a vállalkozókedvüket. Ez nem egyszerű. Ezért van egy átmenet a védekezésből a gazdaság újraindításához. A 2022-es év költségvetése teljesen az újraindításról szól majd" - nyilatkozta a miniszterelnök.

Továbbá azt is elmondta, hogyelőreláthatóan júliusban lesz uniós egységes igazolvány, amit a tagállamok fognak előállítani. Ezzel az EMA által jóváhagyott vakcinákat kötelező lesz elfogadni az EU-ban, a nem jóváhagyottakat pedig elfogadhatják egyéni elbírálás alapján.

"Nincs olyan ország, amely elzárná magát a turisták előtt. Engem is kínai vakcinával oltottak be, és mégis utazhatok" - tette hozzá Orbán.

A minisztelelnök szerint a nyugati világ még nem nyitott, nincs védettségi igazolványuk és maszkban járnak.

"Magyarország egymás után köti a kétoldalú megállapodásokat, ami szabaddá teszi a mozgást. Ha majd ők is odaérnek, hogy hogyan utazzanak, addigra minden vakcinát elfogadnak" - szögezte le.