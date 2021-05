Farkasházi Réka a Facebookon számolt be arról, hogy férfi időről időre beszól neki a képei alatt. Most ennek apropóján megírta, mit jelent számára az öregedés.

"Előzmény: Egy férfi az Fb posztjaimhoz a következőket írja mostanában. "Úristen, de öreg lettél." Öregszünk, öregszünk." Stb.

FONTOS! Szerintem is öregszem. Mindenki öregszik. Vannak is jelei. Látom is, de nincs vele bajom! Számomra az öregedés nem félelmetes. (Az emberi, pontosabban az embertelen reakciók inkább.) A bennem zajló és rajtam látszó változás kifejezetten izgalmas.

Sok velem egy cipőben járó nő és férfi nevében kérem, ne legyen szitokszó, hogy öregszünk!" - kezdte posztját a színésznő.