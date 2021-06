Ahogy arról mi is beszámoltunk, jó ideje egy mankós fosórém tartja rettegésben Szeged lakosait. A rendőrség végre elkapta a szegedi fosórém néven elhíresült alakot, aki nyilvános vécének használta a város közterületeit, és egyes üzletek kirakatait. A legtöbbször a a Passzázs sor üzlethelyiségeinek bejáratát piszkolta össze, a vállalkozók legnagyobb örömére.

"Köztisztasági szabálysértés ügyében már korábban is, több alkalommal intézkedtek a rendőrök egy 57 éves férfivel szemben a tavalyi évben és 2021 elején is. A helyszíni bírságot, valamint a szabálysértési feljelentésekből eredő pénzbírságot befizetni nem tudta, ezért azokat még 2021 áprilisában a bíróság elzárásra változtatta, amit azóta is tölt" – fogalmaz a police.hu.