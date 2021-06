Első hallásra nagyon félelmetesen hangzik, hogy méretes pókok lepték el Szegedet.

Ám valójában pánikra semmi ok, hiszen a megszokottnál nagyobb méretű úgynevezett cselőpókok mindig is jelen voltak a városban. Sőt imádják az Alföld homokos talaját is. Igaz, hogy látványuk nem túl bizalomgerjesztő, de szerencsére teljesen ártalmatlanok.