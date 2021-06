"Úgy gondolom hogy az elmúlt másfél év mindenkire így vagy úgy hatással volt. Nem tudtunk - jóformán most sem tudunk semmit a covidról, csak tettük a dolgunkat, figyeltünk saját magunkra és egymásra, ahogy tudtunk, ahogy tanácsolták nekünk.

Hála Istennek megmaradtunk. Sokan itt vagyunk, sokan viszont nem voltak ilyen szerencsések.

Most hogy van "eszköz" ami a vakcina-az oltás, ami egy lehetőség megmaradni, élni továbbra is legjobb belátásunk és tudásunk szerint a napjainkat, miért találkozok sok olyan véleménnyel hogy: ,,Én NEM oltakozok, nem kell nekem oltás!" Vannak olyan alapbetegségek, amikor nem szabad? Nem tudom! Ha ez kiderül, gondolom megoldja a világ, hogy mi legyen ez esetben. Viszont ha nincs ilyen a háttérben, mi lehet még az oka?

Őszintén érdekel!" - írta többek között posztjában az énekes.