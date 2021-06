A TikTokon osztott meg egy különös videót egy férfi, aki úgy gondolja, talán Maddie McCann-t látta a portugáliai Lagosban. A rendőrséget is értesítette.

Az egyik legrejtélyesebb emberrablási ügy Maddie McCann esete, aki még 2007-ben tűnt el a portugáliai Lagosból egy családi nyaralás során. Azóta sem tudni, pontosan mi történt a kislánnyal. A rendőrség szerint már nincs életben, elrablásával Christian Brücknert gyanúsítják, aki már többször keveredett pedofil-botrányba, és jelenleg börtönben ül.

Most azonban futótűzként terjedt el az interneten egy TikTok-videó, amit egy férfi töltött fel, aki úgy véli, talán Maddiet látta Lagosban az elrablójával.

Egy nagyjából 18 év körül lány látható a képeken - éppen amennyi a Maddie is lenne most, - a férfi szerint a mosolyán egyértelműen látni, hogy nem boldog. Ráadásul éppen ott található a lábán anyajegy, mint Maddie-nek.

A vele lévő férfi kísértetiesen hasonlít arra az emberre, akit anno többen láttak a család nyaralójának közelében, amikor a kislány eltűnt.

Azt is elmondta a TikTok felhasználó, hogy lehetséges, hogy téved, de nem hagyták nyugodni a látottak, a rendőrséget is értesítette. Kérdéses, hogy ők vajon mit lépnek.