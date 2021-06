VV Fanni 2017-ben tűnt el, a rendőrség pedig azt közölte a családjával, hogy valószínűleg a lány meghalt. Azóta próbálják megtalálni Novozánszki Fanni holttestét, sajnos hiába. Ügyében kezdetét vette a tárgyalás, ami nem ment simán. Hangos veszekedés zajlott a teremben a vádlott, B. László és Fanni barátnője, B. Erika között.

A váldott ugyanis azt állítja, nem volt egyedül azon az ominózus éjszakán Fanni lakásán, B. Erika is ott volt. A nőt tanúként hallgatták meg, a kettejük vallomása gyökeresen más volt. Erika azt állítja, semmi köze Fanni eltűnéséhez. A nő és a vádlott egy órán keresztül veszekedtek a bíróságon.

A férfit több kamera is rögzítette Fanni eltűnésének éjszakáján, arról is látható felvétel, ahogy Fanni testét az autóhoz viszik. De arról is van video, ahogy leparkol Siófokon, majd átöltözik síruhába és többször elindul kocsival majd tíz vagy húsz perc után újra hazamegy. A férfi ezt azzal magyarázta, hogy nagyon feledékeny és mindig vissza kell mennie, ha elindult, hogy megnézze, bezárta-e az ajtót és kihúzta-e a vasalót....

Fanni családjának ügyvédje, dr. Lichy József a tárgyalás után beszélt Fanni édesanyjával. "Az imént tájékoztattam Fanni édesanyját, percekig szóhoz sem tudott jutni. Bár négy éve tart az ügy, de a szegény asszony még most is elsírja magát minden tárgyalás után. Ezúttal is ez történt. Harag, düh és kétségbeesés van benne, amiért ilyen hosszú ideje nem derült ki az igazság. Minden tárgyalással feltépik a sebeit" - mondta az ügyvéd, majd a vádlott viselkedéséről nyilatkozott.

"Nincs esélye B. Lászlónak, az a védekezés, amibe ő kapaszkodik és ahogyan védekezik, önmagáért beszél. Úgy érzem, hogy ez az ember azt hiszi, hogy körülötte mindenki más ostoba. Azt gondolja, hogy elfogadható, hogy ugyan bemérte őt az fbi a dunaparton, de azt mondja, nem járt arra. Felveszi a kamera, hogy befordul a dunapartra, de azt állítja a felvételeken látható citroën nem az ő kocsija..." - mondta az ügyvéd a Borsnak.