Többen is jelezték, hogy egy férfi garázdálkodik a Deák téren és a Széll Kálmán tér környékén, aki szóba elegyedik a lányokkal, majd megölelgeti őket.

Elképesztő történetről számoltak be többen is: egy férfi lányokat szólít le Budapesten, majd elkezdi őket ölelgetni.

„Két hete, az M2-es Deák téri megállójában találkoztam először vele. Egy zavart tekintetű pali odament a mellettem egyedül álldogáló lányhoz és azt kérdezgette, nincs-e valami furcsa az arcával, mert ma már háromszor igazoltatták a rendőrök. Aztán arról is faggatta, hogy merre tart, végül át is ölelte. Közelebb álltam, hátha a lánynak segítségre lesz szüksége, de végül nem történt semmi, a csávó odébbállt, mi meg elrobogtunk a metróval" – írta egy felhasználó a Redditen, majd hozzátette, a Lövőház utcában is találkozott a simogatófantommal két ismerőse.

Sőt még három lány jelezte, hogy ugyanez történt velük is. Egyikük kiabálni kezdett vele, ezzel sikerült elijesztenie.

De több kommentelő is hasonló esetről számolt be, volt aki a Mammut bevásárlóközpont üzletében találkozott vele, ahol az eladók küldték el – írja a Bors.