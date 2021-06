A népszerű sportriporter csupán 58 éves volt, amikor 2003-ban június 16-án meghalt. Rosszindulatú daganatot találtak a szervezetében, és nem tudta legyőzni a gyilkos kórt. Knézy Jenő sokáig nem beszélt állapotáról, de egy interjúban végül mindent elmondott. Így adta az ország tudtára, hogy halálos beteg. Fia szerint Knézy Jenő betegségét a csernobili katasztrófa is okozta.

Özvegye, Zsuzsanna a tragédia óta visszavonultan él, más férfi nem volt, és nem is lesz az életében.

"Látom magunkat, szinte még gyerekfejjel. Jenő 19, én 16, és egy hajón utazunk a Balatonon. Varázslatos nap volt. Jenő volt a büfés azon a bizonyos hajón, én meg csak néztem azt a magas, jóképű srácot, aki később életem párja és értelme lett. Akkor még Nyíregyházán éltem, és két évig leginkább csak leveleztünk. 22 esztendős voltam, amikor összeházasodtunk, 56, amikor eltemettem őt. A kettő közötti idő pedig szerelemben, szeretetben, harmóniában telt. Nem is lehet más férfi az életemben. Ez nem elhatározás volt, egyszerűen így volt természetes. Voltak, akik udvarolni próbáltak, és ez jólesett, de én Knézy Jenőhöz tartozom, amíg világ a világ" - mondta a Blikknek.