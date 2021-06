A dél-európai ország azután változtatott Magyarország minősítésén, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) is módosította járványügyi térképét a múlt héten, és zöld besorolási színnel látta el Magyarországot.

A változásnak köszönhetően a magyar állampolgárok oltási igazolás és tesztkötelezettség nélkül is beléphetnek Spanyolország területére.

A járvány előtti időszakhoz képest az egyetlen különbség, hogy a beutazás előtt 48 órával a spanyol egészségügyi minisztérium, Spain Travel Health elnevezésű internetes oldalán keresztül egy hivatalos egészségügyi kérdőívet kell kitölteni.

A Kanári-szigetek autonóm kormánya továbbra is fenntartja, hogy a hozzájuk érkezők számára a szállás elfoglalását oltási igazoláshoz vagy a lezajlott koronavírus-fertőzés igazolásához, illetve 72 órán belüli negatív teszteredményhez köti.

Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója hétfő esti sajtótájékoztatóján elmondta: továbbra is mérséklődik a járvány terjedése az országban.

Az új esetek előfordulása két hét átlagában százezer emberből 92. A 17 tartomány és két autonóm város közül ötben ez a szám száz felett van, ötben pedig ötven alatt. Az új fertőzöttek többsége a 15-35 év közötti korcsoportokból kerül ki, vagyis akik még nem kerültek sorra az oltási rendben.

Silvia Cazón egészségügyi államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy néhány nap híján fél éve kezdődött a koronavírus elleni oltások beadása, ezalatt mintegy 39,3 millió vakcina érkezett az országba.

Eddig 23,2 millió embert, a lakosság 48,9 százalékát oltották be a védőoltás első dózisával, míg 14,4 millióan, a lakosság 30,4 százaléka megkapta a gyártó által előírt összes adagot.

Kitért arra is, hogy a július elsejétől hatályos uniós digitális Covid-igazolványt tesztüzemben már használják Spanyolországban, és eddig 1,8 millió igazolást adtak ki a kérelmezőknek. A spanyol központi kormány csütörtökön rendkívüli ülésen dönt arról, hogy június 26-ától megszűnik a szabadtéri maszkviselés kötelezettsége.

Juan Manuel Moreno, Andalúzia elnöke bejelentette: az autonóm kormány elővigyázatosságból továbbra is javasolni fogja területén a maszkviselést a szabadban is, mivel az országban itt a legmagasabb az új koronavírusos esetek aránya. Két hét átlagában százezer emberből 173-an fertőzöttek - írja az MTI.