Lawers romjai a Loch Tay partján állnak. A 17. századi maradványok között van egy templom és egy malom is. A falu a 20. század elején néptelenedett el. Azonos néven azonban létrejött egy új település a főút mellett.

A legenda szerint az egykor a Skót-felföldön élő Lady of Lowers szelleme kísért a romok között.

A skót örökségvédelmi hivatal szerint a falu "jól megőrzött példája egy elhagyatott településnek". Az interneten közzétett lista szerint a festői környezetben található helyszínhez saját strand is tartozik, halászati jogokat és egy "potenciális tervezési lehetőséggel rendelkező" földterületet is árulnak hozzá.

