Túl vagyunk az 5 és fél millió beoltotton, ezért már a maszkokat is otthon hagyhatjuk.

Dr. Szlávik János a TV2 Mokka című műsorában viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ezután is oda kell figyelni a magunk és egymás egészségére, hiszen Európában elkezdett elmelkedni a betegek száma.

„Különböző előrejelzések vannak, és én még azt is láttam, hogy előfordulhat, hogy a negyedik nagyobb hullám lesz mint harmadik volt. Kiderült, hogy a delta variáns könnyebben terjed, de nem súlyosabb, mint az azt megelőzőek. Aki viszont be van oltva az nagy eséllyel védve van ettől a vírustól is. Mivel újra nyitva van minden, módja van a delta variánsnak bejutni az országba és mivel nincs mindenki beoltva ezért terjedni is fog" - mondta a szakember.