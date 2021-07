Az indiai Alwar városában történt az eset, június 29-én. Egy 12 éves kislány este az állatokat ment ki megetetni, de három környékbeli fiú elrabolta, majd mind a hárman meg is erőszakolták. Miután végeztek, megfegyegették, hogyha bárkinek is szólni mer, megölik. - írja a Times of India.

Miután a lány hazabotorkált, napokig nem mert szólni. Édesanyja vette észre, hogy az addig vidám kislánya teljesen megváltozott: csendes lett, félős, magábaforduló. Végül leült vele beszélgetni, a 12 éves lány pedig végül mindent elmondott. A szülők azonnal feljelentést tettek a rendőrségen, akik el is fogták az elkövetőket.

A három erőszaktevő családja azonban elment a lányhoz, és nyomást próbáltak gyakorolni rá, hogy vonja vissza a feljelentést, ám az áldozat édesanyja nem engedett a fenyegetésnek, elmondta, hogy bármit is tegyenek, a bűnösök meg fogják kapni a büntetésüket.

