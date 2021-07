Debóra és Cooky kétgyerekes szülőként boldog családot alkotnak. Mégis sokszor kapják, azt a kérdést rajongóiktól, hogy mikor várható új családtag érkezése.

Debóra most újra eloszlatta a kétségeket: „Nem tervezünk babát! Úgy érezzük, most teljes a családunk, valamint mivel már nem olyan picik, sőt Kevin szeptembertől ovis lesz, így én is tudok koncentrálni más dolgokra. Például a saját vállalkozásomra" – válaszolta az influencer az Instagram-oldalán.