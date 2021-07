Az MTI-hez kedden eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szerdán már csak a Duna vonalában és attól keletre alakulhat 27 fok felett a napi középhőmérséklet, de az Alföld és a Tiszántúl nagy részén még a 29 fokot is meghaladhatja. Emiatt harmadfokú figyelmeztetést adtak ki Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Budapestre, Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves és Tolna megyére másodfokú, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.

Az ország nagy részén az UV-B-sugárzás is nagyon erős lesz. Az előrejelzés szerint szerdán a minimumhőmérséklet 17-25 fok között alakul, a hűvösebb a Duna-Tisza közi homokhátságokon és az északi völgyekben lesz. A maximumok általában 31-39 fok között alakulnak, de északnyugaton ennél már pár fokkal hűvösebb lesz, délkeleten viszont akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy szerda hajnaltól a déli órákig elsősorban a Dunántúl nyugati felén fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Átmeneti szünetet követően, a késő délutáni óráktól viszont már főként az ország középső sávjában várhatók szórványosan záporok és akár heves zivatarok. A zivatarok dél felől észak felé haladva akár rendszerbe is szerveződhetnek.

A legintenzívebb zivatarokat viharos (60-80, akár ennél is erősebb széllökés, intenzív csapadék, valamint (2-3 centiméter átmérőjű jégdarabokkal) jégeső kísérheti. Az ország északkeleti harmadán az éjszakai órákig is kitarthatnak a zivatarok.

Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyére adtak ki másodfokú, míg Békés, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el.Müller Cecília országos tisztifőorvos keddtől csütörtök éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését, a hőségriasztást.