Bakács Tibor élete sok nehézséget tartogatott eddig is számára. A megasztáros zsűrizés után egy időre eltűnt a nyilvánosság elől, majd azzal került a címlapokra, hogy szalámit lopott. Ezek után ismét a visszavonulást választotta, évekkel később azonban újra megismerhette a helyzetét a nyilvánosság, hiszen kiderült, hogy takarítással keresi a kenyerét, ahonnan azóta elbocsátották.

Viszonylagos biztos pontot már 10 éve a Hócipő nevű újság jelentett az életében, ám most annak is vége: innen is kirúgták az egykori zsűritagot. Farkasházy Tivadar, a lap alapítója elárulta, miért váltak el ilyen hosszú idő után egymástól "Tíz éve, a szalámis botrányakor, amikor ezért a semmiségért meghurcolták, szinte ismeretlenül felhívtam, hogy ezt bizonyítsam, jöjjön hozzánk, hiszen nagyon tehetséges újságíró, annak tartom most is. Mivel alig páran vagyunk, mindenkinek pontosan és precízen kell együttműködnie, de ha valakivel ezt nehéz megértetni, nincs mit tenni, ezért mondtam azt, hogy pihentessük a kapcsolatunkat" - mondta a Blikknek.

Bakács elárulta, hogy egyáltalán nem haragszik. "Semmi bajom Teddyvel, sőt, de már nagyon unom ezt. Csak azt tudom mondani, hogy sok sikert neki és hajrá Hócipő! Rosszul esik nyilván, de túlélem, volt már ilyen, három nap alatt túl leszek rajta" - mondta.