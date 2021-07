„Azt vettük észre, hogy harminc-negyven ember elkezdett felénk futni, integetni, hogy jöjjünk gyorsan, mert egy kisfiút most emeltek ki a vízből és megkezdték az újraélesztését. Egy hölgy már megkezdte a szívmasszázst a kisfiún, utólag derült ki, hogy az édesanyja volt. Én gondolkodás nélkül átvettem tőle... Erre nincsenek szavak, úgy gondolom, mi mindent megtettünk, amit lehetett, anyaként is, emberként is, meg rendőrként is. Erre esküdtünk fel" – mondta az RTL Híradójában a kisfiú újraélesztését végző fiatal rendőrnő, Ács-Major Kitti.

Amire a mentők a helyszínre érkeztek, a kisfiú már újra lélegzett.