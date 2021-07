Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a negyedik hullám esetében fontos, hogy megkülönböztessük a fertőzöttek számának növekedését a betegek, a lélegeztető gépen lévők és az elhunytak számának növekedésétől.

"A fertőzöttek számának növekedése elkerülhetetlen, és már most is látszik, hogy hétről-hétre Magyarországon is egyre magasabb, nem beszélve egyes környező országokról. Az oltás a fertőzést nem akadályozza meg.

Ha a fertőzöttek száma növekszik, de a betegek és az elhunytak száma nem, ez azt jelenti, hogy a vakcina teljesíti a kötelességét. Ettől nem kell bepánikolni, ezt el kell fogadni, mint természetes velejáróját minden fertőző betegségnek. Tehát a fertőzöttek számának növekedése ne ijesszen meg bennünket" Nekünk csak akkor kell tartanunk attól, hogy baj lesz, hogyha a betegek száma és az elhunytak száma is növekszik. Ez adna aggodalomra okot"- magyarázza a Ripostnak a szakember.

Rusvai elárulta, hogyha minél többen beoltatnák magukat, az nagyobb eséllyel segítene elkerülni a negyedik hullámot.

"Emellett, ha az adatok emelkedésnek indultak és a szennyvíz adatok is azt mutatják, hogy a járványhelyzet rosszabbodása várható a közeljövőben, akkor esetleg a korlátozó intézkedések némelyikét is vissza kell állítani, mint például a közterületi, a bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedési eszközökön való maszkviselést. Ismét létszámkorlátozást kellene bevezetni a beltéri rendezvényeken. A számok attól is függnek, hogy például a nyaralásokról hányan hoznak haza vírust, és milyen variánst. Továbbá: Hogyan alakul a gyerekek oltása az iskolaév kezdetekor, hányan lesznek már immunizálva közülük, hiszen az iskolai közösség a vírus terjedésének szempontjából megint csak egy jó felület.Summázva:nagyon sok tényező befolyásolhatja a következő hetekben azt, hogy mikor és milyen számok növekedéséből lehet majd észlelni, ha jelentkezik majd a negyedik hullám. De az, hogy lesz, az nagyon valószínű" – nyilatkozta Rusvai Miklós.

Azt ismét kiemelte, hogy akik már be vannak oltva, azok nagyobb biztonságban lesznek a negyedik hullámmal szemben.