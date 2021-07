A térségben több mint negyven városból jelentettek havazást vagy ónos esőt késő este - közölte a Climatempo brazil meteorológiai szolgálat.

A helyi televízió felvételein a brazilok hóembert építettek és hógolyócsatát vívtak Rio Grande do Sul államban. A Santa Catarina államban lévő Sao Joaquimban a fák ágai is eljegesedtek.



"62 éves vagyok, de még sosem láttam havat" - mesélte egy teherautósofőr a Rio Grande do Sul állambeli Cambara do Sul településen egy brazil tévécsatornának.

Brazíliában szokatlan a havazás a déli féltekén lévő régiókban. Az utolsó nagy hóvihart 1957-ben jegyezték fel, amikor 1,3 méter magas hó esett Santa Catarina állam egy városában.

A hőmérséklet várhatóan tovább csökken, és még több hó fog esni. A brazil kormány meteorológiai intézete szerint az alacsony hőmérséklet augusztus elejéig kitart.

Forrás: MTI