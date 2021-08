A londoni The Cause nevű szórakozóhelyhez riasztották a rendőröket hajnalban, miután többen is rosszul lettek. Nagy erőkkel vonultak ki a hatóság emberei a mentőszolgálattal együtt, és több embert kórházba szállítottak. Sajnos egy 21 éves férfi életét már nem sikerült megmenteni, a kórházban életét vesztette. A két másik kórházba szállított férfi állapota stabil.

A rendőrség annyit közölt az esetről, hogy mindannyian kábítószert fogyasztottak, és egyúttal felhívták a figyelmet az illegális szerek veszélyeire, különösen azokra, amelyeket ezen a szórakozóhelyen, vagy annak a környékén vásárolhattak az embere - írja a Bors. Letartóztatás egyelőre nem történt az ügyben.