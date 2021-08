Benkő Balázst és édesapját, Benkő Lászlót két éve is megviselték az állandó ellenőrzések, a legendás zenész fia üzlettársa volt. Balázs most is értetlenül áll a történtek előtt, úgy gondolja, valaki tönkre akarja tenni.



"Biztos vagyok benne, ha apa ezt fentről nézi, felháborítónak tartja, ami zajlik. Szegényt korábban is nagyon megviselte, ami történt, akkor már ott tartott, hogy külföldre költözik, elmegy az országból, mert elege lett abból, hogy ellehetetlenítik a közös küldetésünket, a kultúra terjesztését. Drogot vagy más tiltott szert nálunk sosem találtak, nem fogyasztottuk, nem kereskedünk vele, a saját életkörnyezetünkben előforduló problémák miatt elhatárolódunk tőle" - mondta a Blikknek a legendás zenész fia.



Balázs a mostani razzia alkalmával nem tartózkodott a szórakozóhelyen, alkalmazottai mesélték el, hogy mi történt.



"A vendégeken kívül a két éjszakás alkalmazott volt a klubban, illetve aki a hajnali műszakot vitte. Nem hangoskodtak, nem örjöngtek, mégis, úgy mesélik, negyven egyenruhás rontott be az ajtón. Nem volt házkutatási parancsuk, valamint azt sem árulták el, miért érkeztek. Olyan dolgokba kötöttek bele, hogy hol van a vásárlók könyve, illetve, hogy miért nem nyílik a vészkijárat ajtaja. Nem értették, hogy a kiépített tűzvédelmi rendszer miatt automata. Droggyorstesztet végeztek a vendégeken és az alkalmazottakon, mindenkinek többször is vizeletmintát kellett adni, amelyből lett pozitív is. Én biztos vagyok benne, hogy egyetlen alkalmazottam sem fogyasztott kábítószert, arra viszont nem tudok garanciát vállalni, hogy a vendégek mit csinálnak, mielőtt bejönnek hozzánk" - idézte fel a történteket Benkő Balázs.



A rendőrség a lap érdeklődésére a következőket mondta:

"Az előállítottakat a kerületi rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklásának megalapozott gyanúja miatt, szabadlábon védekeznek. A rendőrök egy emberrel szemben tettek szabálysértési feljelentést közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt, valamint egy szabálysértési körözöttet állítottak elő."