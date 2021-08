Bár egy ideje tudni lehet, hogy Marsi Anikó és Szulák Andrea exe egy párt alkotnak - a minap közös fotók is készültek róluk - a műsorvezető kollégái nem ismerték a férfit. Anikó a Tények hétfői adása előtt mutatta be nekik új szerelmét.

A Bors úgy tudja, Marsi oldalán az új szerelmével, Gyarmati Gáborral lépett be az irodába. A lap arról is ír, hogy Gábor egyre gyakrabban kíséri munkába a kedvesét, akit a TV2 épületében meg is vár, hogy együtt menjenek haza.

Gábort egyébként már Marsi gyerekei is megismerték, sőt, úgy tudni, annyira megszerették édesanyjuk új párját, hogy szinte minden szabadidejüket négyesben töltik, július végén együtt nyaraltak Horvátországban.