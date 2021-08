Kétségbeesett, hangos sikoly verte fel éjszaka a gödi utcát: a 34 éves Enikő segítségért kiáltott, miután a párja egy pillangókéssel támadt rá. Egy éppen hazaérkező szomszéd meghallotta a nő sikoltását és azonnal a segítségére sietett. Ráordított a támadóra, aki a szomszéd megérkezésekor azonnal elmenekült a helyszínről. Ekkor Enikő az árokban feküdt összeszurkálva. A segítségére siető férfi mentőt és rendőröket hívott a sorsára hagyott nőhöz.

Egy, a gyilkosság közelében lakó férfi elmondta a Blikknek, hogy hallotta a tragikus sorsú nő utolsó szavait:„Megígérted, hogy nem fogsz bántani!"

A gyilkos férfit, Lászlót a gyilkosság helyszínétől 2 kilométerre, a szülei házánál fogták el a rendőrök. A véres pillangókést egy mogyorófa mellett dobta el.

„Három hete is volt náluk egy balhé, amikor a családfő születésnapját ünnepelték. Rendesen felöntöttek a garatra, Lacika pedig teljesen begőzölt. A párja beugrott a kocsijába és padlógázzal elhajtott. Előtte üvöltöztek és dulakodtak is egymással. A zsarukat is kihívták rájuk. A szülők nagyon rendes emberek, de a fiuk kicsapongó életet élt, rendszeresen drogozott is." – mesélte a Blikknek a család egyik közeli ismerőse.

Enikő szintén a településen élt a szüleivel és a 10 éves kisfiával. A lapnak megtörten nyilatkozott a 74 éves édesanyja.

"Este elment és azt ígérte, reggel haza jön. Kerestük már mindenfelé, aztán délután kettőkor hívtak a rendőrök, hogy a lányomat előző este megkéselték. Azonnal bementünk a kórházba. Az intenzíven feküdt mély altatásban. Előtte négyszer kellett újraéleszteni. Még lélegzett, de azt mondták, készüljünk fel a legrosszabbra. Még el sem tudtunk tőle búcsúzni. Azt nem tudjuk, pontosan hány vágás érte, de rengeteg vért vesztett. Az biztos, hogy a szívét is átszúrta az az embertelen férfi" – mesélte sírva az édesanya, Vajó Györgyné.

Mint kiderült, Enikő és a gyilkos férfi mögött néhány hónapos kapcsolat állt, ami az utóbbi időben megromlott. Megtudtuk, hogy László rendszeresen megfenyegette és bántalmazta a nőt, és nem akarta, hogy véget érjen a kapcsolatuk. A 34 éves Enikő egy 10 éves kisfiút hagyott árván.