A királyi család legdögösebb agglegénye, akiről még sosem hallottál: bomlanak a nők Alexander Ogilvy után

Van benne egyfajta diszkrét karizma, mintha bármelyik pillanatban odasétálhatna hozzád, és teljes figyelmével rád koncentrálna. Lehet, hogy a királyi család ifjú tagja hivatalosan „csak” az 54. helyen van a trón felé vezető sorban, de a szívek listáján jóval előrébb helyezkedik el.
Apja, James Ogilvy tájépítész, anyja, Julia Ogilvy üzletasszony, nagymamája pedig nem más, mint Alexandra hercegnő, II. Erzsébet unokatestvére. És bár az 54. helyen áll a trónöröklési sorban, sosem élt „aranykalitkában” – a királyi család leszármazottjaként is inkább a saját útját járta. Gyerekként elit bentlakásos iskolában tanult Skóciában, majd egy évet Ausztráliában töltött, ahol rögbit oktatott és fiatalokat mentorált.
Innen egyenesen az USA keleti partjára, a Brown Universityre vezetett az útja, ahol számítástechnikát és közgazdaságtant tanult.
Egy szoftverfejlesztő cégnél helyezkedett el termékmenedzserként.
Hírbe hozták már Isabella Charlotta Poppius modellel, aki maga is arisztokrata származású. Kapcsolatukat hivatalosan azonban nem erősítették meg.
Brownos évei alatt kapcsolatba került Michaela Kennedy-Cuomóval, Robert F. Kennedy unokájával. Közös fotóik és road tripjük igazi Instagram-romantika volt: napszemüveg, tengerpart, és a „mi vagyunk a világ tetején” érzés. A románc azonban csendben véget ért, és Alexander Ogilvy stílusosan, dráma nélkül lépett tovább.
Diploma után New Yorkban dolgozott a Prove nevű tech-cégnél, de 2022-ben a modellvilág is felfigyelt rá. A Rowing Blazers kampányában jelent meg. Egy évvel később kezdte meg katonai kiképzését Sandhurst-ben, ugyanott, ahol Vilmos és Harry herceg is tanultak.
Alexander Ogilvy személye emlékeztet minket arra, hogy a királyi család tagjai nem csak protokolláris figurák: ugyanúgy ott van bennük kíváncsiság, a kalandvágy és a saját út keresése.
Sportos, okos, sármos és minden lépésében modern – ő az a királyi leszármazott, aki egyszerre tiszteletreméltó és megközelíthető. Akár Sandhurst-ben edz, akár New York utcáin sétál, Alexander mindig hozza azt a bizonyos, nehezen megfogható karizmát, ami miatt érdemes rá figyelni. És talán pont ez a titok, ami miatt a szíveket is meghódítja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.