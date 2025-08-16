A királyi család legdögösebb agglegénye, akiről még sosem hallottál: bomlanak a nők Alexander Ogilvy után

Van benne egyfajta diszkrét karizma, mintha bármelyik pillanatban odasétálhatna hozzád, és teljes figyelmével rád koncentrálna. Lehet, hogy a királyi család ifjú tagja hivatalosan „csak” az 54. helyen van a trón felé vezető sorban, de a szívek listáján jóval előrébb helyezkedik el.

Alexander katonai kiképzést Sandhurst-ben kapott

Forrás: Getty Images

Mit érdemes tudni a királyi család sarjáról?

Apja, James Ogilvy tájépítész, anyja, Julia Ogilvy üzletasszony, nagymamája pedig nem más, mint Alexandra hercegnő, II. Erzsébet unokatestvére. És bár az 54. helyen áll a trónöröklési sorban, sosem élt „aranykalitkában” – a királyi család leszármazottjaként is inkább a saját útját járta. Gyerekként elit bentlakásos iskolában tanult Skóciában, majd egy évet Ausztráliában töltött, ahol rögbit oktatott és fiatalokat mentorált.

Innen egyenesen az USA keleti partjára, a Brown Universityre vezetett az útja, ahol számítástechnikát és közgazdaságtant tanult.

Egy szoftverfejlesztő cégnél helyezkedett el termékmenedzserként.

Vajon szabad még a szíve?

Hírbe hozták már Isabella Charlotta Poppius modellel, aki maga is arisztokrata származású. Kapcsolatukat hivatalosan azonban nem erősítették meg.

Brownos évei alatt kapcsolatba került Michaela Kennedy-Cuomóval, Robert F. Kennedy unokájával. Közös fotóik és road tripjük igazi Instagram-romantika volt: napszemüveg, tengerpart, és a „mi vagyunk a világ tetején” érzés. A románc azonban csendben véget ért, és Alexander Ogilvy stílusosan, dráma nélkül lépett tovább.

Alexander, a brit királyi család ifjú titánja hanyag eleganciával néz a kamerába

Forrás: Getty Images

Techből a kifutóra – Modellként is bevált

Diploma után New Yorkban dolgozott a Prove nevű tech-cégnél, de 2022-ben a modellvilág is felfigyelt rá. A Rowing Blazers kampányában jelent meg. Egy évvel később kezdte meg katonai kiképzését Sandhurst-ben, ugyanott, ahol Vilmos és Harry herceg is tanultak.

Alexander Ogilvy személye emlékeztet minket arra, hogy a királyi család tagjai nem csak protokolláris figurák: ugyanúgy ott van bennük kíváncsiság, a kalandvágy és a saját út keresése.

Sportos, okos, sármos és minden lépésében modern – ő az a királyi leszármazott, aki egyszerre tiszteletreméltó és megközelíthető. Akár Sandhurst-ben edz, akár New York utcáin sétál, Alexander mindig hozza azt a bizonyos, nehezen megfogható karizmát, ami miatt érdemes rá figyelni. És talán pont ez a titok, ami miatt a szíveket is meghódítja.