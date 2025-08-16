Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Gyüre Bernadett
2025.08.16.
A szakítás nem feltétlenül jelent mindkét fél számára lezárást, és ha valaki nem engedte még el a kapcsolatot, annak vannak egyértelmű jelei. Ezekre figyelj, amik azt jelentik: az exed még mindig szeret.

A szakítást mindenki máshogy dolgozza fel, egyesek elég hamar képesek továbblépni és folytatni az életüket, míg másoknak ez egy hosszú, nehéz folyamat. Sokan talán reménykednek is, hogy a szakítás nem jelent végleges lezárást főleg akkor, ha az érzelmeik nem múltak el. Összegyűjtöttük a leggyakoribb jeleket, amik arról árulkodnak, hogy az exed még mindig szeret.

Ezek a jelek utalnak arra, hogy az exed még mindig szeret
Ezek a jelek utalnak arra, hogy az exed még mindig szeret

1. Folyton keres valami apropót, hogy kapcsolatba lépjen veled

Ha a szakítás után az exed mindig talál valamilyen ürügyet, hogy írjon neked, vagy beszélgetést kezdeményezzen, az azt jelezheti, hogy még nem engedett el. Ezek az apró üzenetek – például egy „Hogy telt a napod?” vagy „Emlékszel, amikor elmentünk ide?” – gyakran csak ürügyként szolgálnak, hogy hallhassa a hangodat, vagy látni tudjon egy rövid időre.

2. Még mindig követ a közösségi médián

A digitális figyelem sok esetben az érzelmi kötődés meghosszabbodását jelenti, ha az exed még mindig megnézi a napi történetedet, kedveli a képeid, kommentel néha, akkor egyértelmű, hogy még mindig gondol rád. A folytonos reakciókkal jelzi, még nem sikerült elengednie azt, ami kettőtök között volt.

3. A közös múltról beszél

Lehet szó egy közös moziról, nyaralásról, belső poénról vagy akár régi fotókról, ez csak egyet jelenthet: fel akarja idézni a múltat, a veled közösen eltöltött időt, hiszen ezek a boldog emlékek számára a mai napig nagyon fontosak és nem szeretné, ha a múlt homályába vesznének.

4. Féltékeny az életed szereplőire

Ha megtudja, hogy újra randizol vagy van pár új barátod, akikkel több időt töltesz a jelenlegi életszakaszodban, féltékennyé válik. Ez egyértelmű jele annak, hogy az érzései nem múltak el, továbbra is foglalkoztatja a múltatok és az, ami köztetek volt. 

5. Ha segítségre van szükséged, ő mindig ott van

A szakítás után az egyik legtermészetesebb dolog az eltávolodás. Valaki már alapból megszünteti a kapcsolatot a másik féllel, míg mások fokozatosan teszik meg ugyanazt. Ha az exed magától felajánlja a segítségét, legyen szó költözésről, cipekedésről vagy csak egy fuvarról, az azt jelenti, hogy még nem áll készen arra, hogy teljesen elengedjen, mivel még mindig a mindennapjaid része szeretne lenni.

6. Elzárkózik más romantikus kapcsolatoktól

Ha tudomást szereztél arról, hogy az exed nagyon nehezen talál új párt és a kapcsolatai is rövidéletűek, az csakis egy dolgot jelenthet: még nem lépett túl rajtad és arra vár, hogy újra veled legyen.

7. Mindenre rögtön reagál

Ha hívod, írsz neki, és mindig az elsők között reagál, az nem csupán a törődés jele. Ez azt is mutatja, hogy érzelmei még nem múltak el, és továbbra is fontos vagy számára.

