A szakítást mindenki máshogy dolgozza fel, egyesek elég hamar képesek továbblépni és folytatni az életüket, míg másoknak ez egy hosszú, nehéz folyamat. Sokan talán reménykednek is, hogy a szakítás nem jelent végleges lezárást főleg akkor, ha az érzelmeik nem múltak el. Összegyűjtöttük a leggyakoribb jeleket, amik arról árulkodnak, hogy az exed még mindig szeret.
Ha a szakítás után az exed mindig talál valamilyen ürügyet, hogy írjon neked, vagy beszélgetést kezdeményezzen, az azt jelezheti, hogy még nem engedett el. Ezek az apró üzenetek – például egy „Hogy telt a napod?” vagy „Emlékszel, amikor elmentünk ide?” – gyakran csak ürügyként szolgálnak, hogy hallhassa a hangodat, vagy látni tudjon egy rövid időre.
A digitális figyelem sok esetben az érzelmi kötődés meghosszabbodását jelenti, ha az exed még mindig megnézi a napi történetedet, kedveli a képeid, kommentel néha, akkor egyértelmű, hogy még mindig gondol rád. A folytonos reakciókkal jelzi, még nem sikerült elengednie azt, ami kettőtök között volt.
Lehet szó egy közös moziról, nyaralásról, belső poénról vagy akár régi fotókról, ez csak egyet jelenthet: fel akarja idézni a múltat, a veled közösen eltöltött időt, hiszen ezek a boldog emlékek számára a mai napig nagyon fontosak és nem szeretné, ha a múlt homályába vesznének.
Ha megtudja, hogy újra randizol vagy van pár új barátod, akikkel több időt töltesz a jelenlegi életszakaszodban, féltékennyé válik. Ez egyértelmű jele annak, hogy az érzései nem múltak el, továbbra is foglalkoztatja a múltatok és az, ami köztetek volt.
A szakítás után az egyik legtermészetesebb dolog az eltávolodás. Valaki már alapból megszünteti a kapcsolatot a másik féllel, míg mások fokozatosan teszik meg ugyanazt. Ha az exed magától felajánlja a segítségét, legyen szó költözésről, cipekedésről vagy csak egy fuvarról, az azt jelenti, hogy még nem áll készen arra, hogy teljesen elengedjen, mivel még mindig a mindennapjaid része szeretne lenni.
Ha tudomást szereztél arról, hogy az exed nagyon nehezen talál új párt és a kapcsolatai is rövidéletűek, az csakis egy dolgot jelenthet: még nem lépett túl rajtad és arra vár, hogy újra veled legyen.
Ha hívod, írsz neki, és mindig az elsők között reagál, az nem csupán a törődés jele. Ez azt is mutatja, hogy érzelmei még nem múltak el, és továbbra is fontos vagy számára.
