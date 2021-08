Dobson Szabolcs, gyógyszerész-engedélyezési szakértő, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense a Koronavírus-vakcináció – szakirodalmi tallózó nevű Facebook-csoportban tett közzé egy bejegyzést, amiben kínai kutatók eredményeiről számol be.

A kínai kutatók az Emerging Microbes & Infections szaklapban tették közzé eredményeiket. Az inaktivált vírusra épülő vakcinák hatásosságát vizsgálták a delta variáns ellen.



"Az inaktivált vírus vakcinák (136 fő /61,3%/ Sinovac 61 fő /27,5%/ Sinopharm, 23 fő /10,4%/ vegyes) oltást kapott és 2 fő /0,8%/ esetében az oltásra vonatkozó adat hiányzott) egy adagja közepesen súlyos COVID-19 fertőzés ellen csak 13,8%-os hatást mutatott. Két adag 59,0%-os hatásosságot mutatott az összes COVID-19 és 70,2%-os hatásosságot a közepesen súlyos COVID-19 fertőzés ellen az életkorral és a nemmel való korrigálás után. A súlyos esetek ellen a védőhatás 100% volt, de a nagyon kis betegszám miatt ez felülbecslés is lehet.

A 40-59 éveseknél a vakcina hatásossága enyhe, illetve közepes súlyosságú tünetek ellen két oltás után 72,5% volt; nőknél magasabb (79,1%), mint férfiaknál (70,4%).

Vagyis, egy oltás nem elegendő, de a szerzők szerint a két oltás megfelelő védelmet nyújtott, amennyiben teljesítette a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által előírt 50%-os hatásossági küszöbértéket. A delta variáns elleni hatásosság (59,0%) alacsonyabb volt, mint a korábban jelentett 79,3%" - számolt be a kutatási eredményekről a szakember.