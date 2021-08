Hamarosan elérhető lesz a Netflixen a Michael Schumacher életéről szóló dokumentumfilm, amelyről közzé is tették az első előzetest. A pár perces videó alapján az elmondható, hogy nem csak versenyfelvételek lesznek láthatóak a filmben, hanem családi videók is. Szívszorító pillanatokra kell készülnünk, ráadásul megszólal majd a felesége, a lánya és a fia is a felvételeken a versenytársak mellett.