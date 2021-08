Isabelle Stedman 17 éves volt, amikor elkezdett vezetni tanulni. Azóta kétgyerekes anyukává vált, és 47 éves lett, egy valami viszont nem változott: még mindig vezetni tanul.

Az angliai Ampthill városában élő nő az elmúlt 30 évben kitartóan próbálkozott, közel ezer leckét vett, hét különböző oktatója volt, és átszámítva több millió forintot költött az oktatásra, mégsem sikerült megszereznie a jogosítványt.

30 éve tanulok vezetni, de ha beülök egy autóba, még mindig olyan érzés, mintha először ülnék benne, és ez rémisztő

-mondta Isabelle a Bedfordshire Live című brit lapnak.

A nő már orvosnál is volt a problémájával, de senki nem jött rá, miért retteg a vezetéstől. Annak ellenére, hogy korábban az ijedtségtől volt, hogy el is ájult Isabelle vezetés közben, nem adja fel az álmát, és továbbra is kitart amellett, hogy megszerzi a jogsit.