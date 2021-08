Több hallgató is rosszullétre panaszkodott a németországi TU Darmstadt Egyetemen. A diákok hétfőn fogyasztottak az egyetem Lichtwiese nevű campusa egyik épületének nyitott teakonyháin tárolt élelmiszerekből. A megmérgezett hallgatók közül hatan kórházba kerültek, egyikük életveszélyes állapotban volt, ám közben az ő állapotát is stabilizálták, sőt, egyiküket haza is engedték.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung azt írja, hogy a rendőrség az üggyel kapcsolatban 40 fős nyomozócsoportot állított fel, és azt állapították meg, hogy a támadók tejesdobozokba és vizespalackokba juttattak mérgező anyagot. Az egyetem az ügy kapcsán Twitteren is posztolt: azt írták, hogy megdöbbentek a történtek miatt, illetve arra figyelmeztették hallgatóikat, hogy akik fogyasztottak a campuson található élelmiszerekből, forduljanak orvoshoz.