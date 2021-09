Azt írták: érezhetően elmúlt a nyár, a hajnali hőmérsékletek "szeszélyesen", sokfelé elég hűvösen alakultak. Egyes mérőállomásokon 1 fok köré hűlt le a levegő. Miután a műszerek 2 méteres magasságban vannak elhelyezve, a felszín közelében ennél is hidegebb volt.



Mostanáig a szeptember 6-án mért legalacsonyabb hőmérséklet 1,5 Celsius-fok volt, amelyet 1930-ban mértek Nyíregyházán. Most viszont Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szikszón 1,2 fokot is mértek, így ez lett az új napi hidegrekord.



A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint ugyanakkor a héten melegszik az idő. Többfelé a leghidegebb órákban is 10 foknál melegebb lesz, míg a maximumok néhol 30 fok közelében alakulhatnak.