Kaiser Edét tévesen ítélték éltefogytiglani börtönbüntetésre a móri mészárlás miatt, miután szabadult, bomlottak utána a nők. Gyorsan rátalált a szerelem, és a kapcsolat hamar komolyra fordult. A nő várandós lett, de a szerelem nem állta ki az idő próbáját, a férfi magára hagyta a terhes nőt. A kisbaba azóta megszületett, de Kaiser Ede még csak nem is tudott róla.

"Az az igazság, hogy nekem és a kisbabámnak is az a legjobb, ha Ede semmit nem tud rólunk. Arról meg szó sem lehetett, hogy ott legyen a szülésnél. Mondjuk nem is nagyon küzdött a személyes jelenlétért, még az apasági nyilatkozatot sem volt hajlandó megcsinálni. Ő meg is mondta nekem, hogy nem kíváncsi se rám, se a gyerekre. Persze ezt már csak akkor közölte, amikor a baba a hasamban volt. Addig ő volt a leglelkesebb. A pici az én vezetéknevemet kapja, így semmi köze nem lesz Kaiser Edéhez. Egyszer majd elmondom neki, hogy ki a biológiai apja, de az nem mostanában lesz" - mondta a Blikknek Ede volt kedvese.