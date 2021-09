Úgy volt, hogy ma végre pont kerül a közel négy éve húzódó ügy végére, és ítélet születik az emberrablással vádolt Aurelio ügyében. A bíróságon egy általános orvosszakértő-, illetve pszichológus szakértő is megjelent, de Aurelio ügyvédje elmondta, hogy egy pszichiáter szakértő meghallgatása is szükséges: ám az orvos nem vett részt a mai tárgyaláson betegség miatt -adta hírül a Blikk.

A szakértő Aurelio magánéletéről beszélt, és elmondta, hogy párkapcsolatai hullámzóak voltak, és nehezen illeszkedett be az iskolai közegbe is. A szakember beszédéből kiderült, hogy a VV-győztesnek öngyilkossági gondolatokkal is küzdött, és az is, hogy Aurelio felelősnek érzi magát édesapja haláláért, hiszen amikor apja beteg volt, ő gyakran nyúlt különböző szerekhez. Ennek hallatán a vádlott olyan zokogásban tört ki, hogy egy kis időre félbeszakították a tárgyalást.

A tárgyalás végén nem született ítélet: novemberben a harmadik szakértő meghallgatásával tovább folytatódik Aurelio bűntetőpere, és kiderül, börtönbe kell-e vonulnia.