Jó barátokból váltak ellenségekké: Sas József és Verebes István kapcsolatát a Mikroszkóp Színpad körüli ellentétek tették tünkre. Pedig Sas József volt az, aki felkérte Verebest a színház vezetésére, ő pedig hosszas gondolkozás után vállalta el a posztot, de kiderült, hogy ez mindettejük részéről hibás döntés volt.

"Soha annyit nem dolgoztam, mint ott, szerintem voltak eredményeink is. Mégis a legtöbbet Sas Jóska áskálódott ellenem, isten nyugosztalja. Nagyon, nagyon, nagyon mérgesen gondolok rá vissza még halálában is" - idézi Verebes IStvánt a Blikk.

Az egyik nagy tévedésem az életemben az volt, amikor hagytam magam rábeszélni a Mikroszkóp Színpad vezetésére. A Sas rábeszélt, hogy vállaljam el utána. Hosszú hezitálás után, miután én ettől a műfajtól sokat kaptam, beálltam. Nem lett volna szabad" - mondta Verebes a Lali király CsütörTöke című YouTube-műsorban.

2010 februárjában vette át a színház vezetését, és még annak az évnek a végén távozott.

Sas Jóska azt gondolta először, hogy Verebes a legalkalmasabb erre a feladatra. Aztán Pista sok változást hozott. A közönség Sas több évtizedes irányítása alatt megszokta a könnyed, színes, habos, táncosnőkkel tűzdelt előadásokat, Verebes pedig egy sokkal komolyabb, közéleti-politikai kabarét csinált. Levetette a vörös bársonyfüggönyt, fekete hátteret adott az előadásoknak és ezt a közönség egyszerűen nem szerette" - mondta Heller Tamás, aki akkoriban a társulat tagja volt és többször hallotta, hogy Sas József kijelentette: megbánta, hogy Verebest ajánlotta utódjául.

Heilig Gábor is emlékszik a konfliktusra. Jóska kabaréja, valljuk be, gatyaletolós volt, Pista azonban sokkal mélyebb dolgot szeretett volna a színpadra tenni. Sas előadásain továbbra is telt ház volt, a többin nem, és olyenkor valóban látszott a kárörvendő mosoly az arcán" - mondta.