Többször írtunk már András yorki hercegről, akit pedofíliával vádolnak. II. Erzsébet fiának ügye több éve húzódik: az a hír járta, hogy a herceg orgiákon is részt vett, sőt, a Jeffrey Epstein-ügy miatt is beidézték.

Augusztusban András herceg elutasította a lehetőséget, hogy tisztázza magát, most viszont hivatalosan is megkapta az ellene megfogalmazott, eskü alatti írásbeli nyilatkozatot tartalmazó vádiratot. II. Erzsébet fiát azért perelte be Virginia Roberts Giuffre, mert állítása szerint András 17 éves korában szexuális aktusra kényszerítette őt.

A Guardian cikke azt írja, hogy az amerikai bíróság által kiállított dokumentumot péntek reggel fél tízkor az angol rendőrség egyik tagja vette át András windsori birtokán, és szeptember 17-ig kell választ adnia rá. András a dokumentumokban szereplő vádak szerint tudta, hogy Virginia emberkereskedelem áldozata volt, és szexrabszolgaként tartották fogva.