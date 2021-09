Ahogy arról hírt adtunk, B. Zoltán vasárnap este megölte anyósát, volt szerelmét és kisfiát Dunakeszi egyik csendes kis utcájában. A helyszínről rengeteg fotó látott napvilágot, sőt, a meggyilkolt édesanya új kedvese is nyilatkozott az üggyel kapcsolatban.

A vasárnap esti mészárlásban az édesapa családja után saját magával is végzett, most pedig fény derült arra is, hogy vitte véghez szörnyű tettét. A férfi először volt párját, Melindát és anyósát, Évikét, végül pedig a puskaropogásra kirohanó Maxot lőtte le. Zoltán ezután ment vissza a házba, és fordította maga ellen vadászpuskáját.

A kis Max dédnagymamája csak a helyszínre érve szembesült azzal, hogy lánya, unokája és dédunokája nincs többé; az idős asszonyt a mentők vitték el a ház elől - írja a Bors.