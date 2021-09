Egyre több részlet derül ki a Dunakeszin történt tragédiáról, ahol egy 54 éves férfi hidegvérrel gyilkolta meg a családját. Úgy tudni, a kisfia hazavitelének időpontján kapott össze az egy ideje külön él B. Zoltán és volt párja, O. Melinda. Most megszólalt a nő új párja, Tamás is, aki úgy véli, a kisfiú, Maxi szavai miatt kattant be a férj.