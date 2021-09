Egyre több részlet derül ki a Dunakeszin történt tragédiáról, ahol egy 54 éves férfi hidegvérrel meggyilkolta volt párját, anyósát és kisfiát . A meggyilkolt asszony, Melinda új párja szerint a férfi kisfia szavai miatt kattant be .

A TV2 Mokka című műsorába meghívott két szakértőt, Kitanics Márk pszichológust és Kátai Elek alezredest, hogy a segítségükkel találjanak magyarázatot a döbbenetes családi drámára. Kitanics Márk szerint elképzelhető, hogy az apa készült a gyilkosságra, de az is elképzelhető, hogy a helyszínen annyira beszűkült a gondolkodása, hogy ösztönösen az aggresszív viselkedés került az előtérbe.

A feleség mellett felbukkant egy új udvarló, ami okozhatta ezt a dolgot. Minden másban az ilyen emberek tökéletes megítélésben vannak, de abban a pillanatban, hogy azt érzik, hogy nem elég, hogy a családjukat elveszthették, hanem még a szerettüket is egy másik férfi fogja birtokolni, valami miatt bekattannak, így szokta ezt mondani a szakzsargon"

- tette hozzá Kátai Elek.

Az ilyen "acting out" típusú személyiségek hajlamosak arra, hogy sokáig gyűlik bennük a feszültség, majd egyik pillanatról a másikra robbannak. Ilyenkor egy apróság is elég, ami kiválthatja az eltúlzott agressziót. Rájuk szoktuk mondani, hogy nem értjük,mi történt, hisz milyen rendes ember volt. Mindenesetre már sosem fog kiderülni, valójában az elkövető milyen szándékkal érkezett a családi házhoz, mivel magával is végzett a családja kiirtása után.