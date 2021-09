A Bors úgy tudja, hogy napokon belül fordulat állhat be Lesi Dávidka gázolásának ügyében. A nyomozóhatóság gondatlanságból elkövetett emberölés a vádjával nyújtotta be az ügyészséghez papírokat Hopp Csilla, a gyászoló édesanya ellen. A történtek után Junior is Csillát hibáztatta a kisfiú haláláért, ám később mindenki belátta, hogy nem akadályozhatta volna meg a tragédiát.

Az Árva Szülők Alapítvány petíciót indított azért, hogy Csillát ne ítéljék el, gondatlan emberölés miatt ugyanis öt év börtönt is kahat a vádlott. A kiáltványt Junior is aláírta, és rajta kívül még vagy 1500 ember. A jog szerint azonban a felelősséget meg kell állapítani, a rendőrség hivatalból indított nyomozást. A rappert most kizárták az ügyből elfogultság miatt.

"Bár részt szeretett volna venni, elfogultság miatt kizártak az ügyből. Így nem védheti meg a gyermeke édesanyját a bíróságon. Ha ott is akar lenni, akkor csak a hallgatóság soraiban foglalhat helyet. Bénító érzés lehet, hogy érdemben egy szót sem szólhat abban az ügyben, ami szó szerint az ő testéből és az ő életéből is kiszakított egy darabot" - mondta a lapnak Junior egyik barátja.

A bíróság a lapot arról tájékoztatta, hogy az ügyészségi döntés folyamatban van. Csilla ügyvédje azt reméli, hogy megszüntetik az eljárást, és nem lesz tárgyalás. Ha mégis bíróság elé citálják Csillát, akkor a felmentését fogják kezdeményezni. Úgy gondolja, ebben az ügyben nem történt klasszikus gondatlanság. Amikor egy gyermek kirántja a kezét az anyjáéból, azt képtelenség megakadályozni.