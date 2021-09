Rákóczi Feri hétfőn este vette észre, hogy velencei otthonából, pontosabban "udvarából" hiányzik két SUP. A műsorvezető feleségével, Békával szeretett volna evezni egyet a Velencei-tavon, ám a sporteszközöknek csak hűlt helyét találták.

"Nem jó szó a betörtek, mert nálunk az udvarra nem tudsz betörni, hiszen nincs kerítés, hála az istennek a lakásba nem jöttek be (...) Valószínűleg valaki meglátta, hogy van két SUP-unk, és ezzel eddig nem is volt semmi baj, most viszont észrevettük, hogy eltűnt mindkettő, de úgy, hogy a szkeget (vezérlőket) ott hagyta a szakértő, az le volt véve

-mesélte Feri a rádióban, hozzátéve, hogy elkezdte nézegetni a hirdetéseket, hátha valaki el akarja adni a SUP-okat.

Bár a sporteszközök vasárnapról hétfőre tűntek el, a műsorvezető ma reggel már arról beszélt, hogy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.