A férfi azt állítja, több dolog is közrejátszhatott abban, hogy az édesanya különös kegyetlenséggel megölte a gyermekét.

Ahogy a Life.hu is beszámolt róla, az egész világot sokkolta az olaszországi gyermekgyilkosság. A magyar anya azért ölte meg hidegvérrel kétéves kisfiát, mert képtelen volt elfogadni, hogy a bíróság ideiglenesen az édesapánál helyezte el Alexet. Most újabb részletek kerültek napvilágra.

A Bors informátora szerint a kétéves kisfiú anyja könyörgött az apának, hogy ne csak a bíróságon megszabott időben láthassa gyermekét. A férfi már korábban is megszólalt a tragédiáról.

„Három hónappal ezelőtt ismerkedtünk meg egy Facebook-csoportban, és hamar világossá vált számomra, hogy Katalin teljesen el van keseredve. Szeretett volna harcolni a fiáért, úgy érezte, hogy a volt élettársa mindenképpen el akarja venni tőle a közös gyermeküket. Rengeteg dokumentumot és hanganyagot átküldött nekem, többek között az egyik közte és a gyermek apja, Norbert közti telefonbeszélgetést is" – mondta László, majd elárulta, mik hangzottak el: „Katalin valósággal könyörgött a volt élettársának, hogy a bírósági végzésben megállapított időtartamnál többet láthassa a fiát. Az apa semmi jót nem ígért Katalinnak, miközben az anya úgy érezte, hogy a kisfia rossz helyre kerül" - mondta László a lapnak.

László szerint az anya nem is az apától akarta távol tudni a kisgyereket, hanem az apai nagyszülőktől féltette.

„A tragédia előtt alig egy órával beszéltem utoljára Katalinnal. Elmondta, hogy két napja nem evett, mert nem volt rá pénze, de Alexet ellátta. Nem tűnt különösebben zavartnak, mégis csak arra tudok gondolni, hogy kaphatott egy idegösszeroppanást és elvesztette az önkontrollt. Az utolsó jelentkezése és a halott gyerekről küldött kép között 38 perc telt el" - mondta a férfi.

A Borsnak később sikerült elérni az édesapát, Juhász Norbertet. A gyászoló apa nem tagadta, hogy Katalinnal beszéltek a sűrűbb láthatásról.

Egyre több részlet lát napvilágot arról az anyáról, aki megölte kisfiát Olaszországban. A magyar nő korábban Dömsödön élt egy olyan házban, ahol fűtés sem volt. A Tények úgy tudja, hogy a nő minden pénzét elszórta, sosem költött a gyerekeire, és tápszert is alig tudott adni nekik. A helyiek azt mondták, a nő idősebbik, most 22 éves fiát is elvették tőle kiskorában, sőt, úgy tudni, a 44 éves Katalin már terhessége alatt ki akarta oltani a kis Alex életét.