Évekkel ezelőtt keveredett prostibotrányba UFO Zsolti, ami miatt bíróság előtt is találta magát. Kerítéssel és vagyon elleni bűncselekménnyel vádolták, ügyét évekig tárgyalták, de végül pont került a végére. Jogerősen két évre ítélték, de ő továbbra is azt állítja, hogy nem követett el semmit. A Life TV-n adásba kerülő Frizbi felvételén az énekes továbbra is tagadta a vádakat - írja a Blikk.

"Nem jelentett fel senki engem. Valószínű titkos lehallgatások voltak vagy repülőtéri megfigyelések, nem tudjuk. Az nincs benne az ügyben, hogy ez a történet hogyan került oda, ahova került" - mondta.

"Zsolti, miért figyelnének meg egy popsztárt?" - tette fel a kérdést a műsorvezető. "Általában a vádlottnak odarakják az orra elé, hogy honnan indult az ügy. Ebben nincs ilyen. Nem tudom, hogyan kezdődött, nincs feljelentés, mert az benne lenne az iratok között" - állította, és a Kúriához is továbbmegy, pedig nem kellene börtönbe mennie, az előzetessel ugyanis letöltötte a kiszabott büntetést.

"Nekem a becsületem fontosabb, ez a lemez itt beakadt" - tette hozzá Zsolti, aki tele van fellépésekkel.