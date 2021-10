A 37 éves énekesnő hosszú betegség után távozott az élők sorából, a szomorú hírt először Tóth Vera osztotta meg. A Megasztár első szériájának szereplőjét minden társa gyászolja, ahogy az egész ország, hiszen halála mindenkit megrázott. Nádas György humorista is megdöbbenéssel fogadta a hírt, majd közzétett egy videót Evelyne-ről, amit azelőtt nem láthatott a nyilvánosság.

"Akkoriban figyelemmel kísértem a tehetségkutatókat. Még ha csak egy másodpercre is, akinek tudtam, megfogtam a kezét. Így volt ez Evelyne-nel is, akiben már akkor éreztem az elesettséget. Egy életvidám kislány volt, de valami miatt folyamatosan akadályokat gördített elé az élet. Színészként, stand up-osként is próbálkozott. Sok mindenhez értett volna, ha valaki igazán felkarolja, és az ékszert látja benne. Sajnos nagyon régen találkoztam vele, azt hallottam, hogy sok kapcsolata tönkrement, és nem tudott egyről a kettőre jutni szegény, pedig nagy érték volt. Sosem láttam a tekintetében örömöt vagy boldogságot attól, amire született. Ezt a közös dalt Végvári Ádám stúdiójában vettük föl, még szegény Csepregi Gyula fújja a szaxofon szólót, aki szintén évek óta nincs köztünk. Egy igazi műhelymunka volt. Mindennek már majdnem 20 éve, és hogy miért nem került eddig nyilvánosságra ez a dal? Talán azért, mert ennek most volt feladata" - mondta a Borsnak.