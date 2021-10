"Minden egyes nap nehéz, ez az igazság. A családomon, az unokáimon kívül a egyetlen dolog, ami egy picit csillapítja a fájdalmat a szívemben, az az, amikor ránézek a közös képeinkre. Máig kint van a polcon az esküvői fotónk és az is, amely az 50. házassági évfordulónkon készült, ebbe kapaszkodom.

Én úgy élek, mintha még mindig itt lenne velem. Velem van Jóska, nélküle nem tudom elképzelni az életemet. Hihetetlen, hogy már ennyi év eltelt. Sokat gondolok arra, hogy milyen szerencsénk volt, hogy ennyi évet éltünk szeretetben; ilyen gondolatokkal megy el a napom. Jóska volt az egyetlen férfi az életemben, és ez így is van jól. A halála után sem jutott eszembe, hogy engedjek az esetleges hódolóknak. Egy idegen férfinak, ahogy régen sem, most sem lenne esélye nálam. Én nem akarok már soha mással lenni, nem kellene más férfi az életembe. Kevés embernek adatik meg egy ilyen hihetetlenül nagy szerelem, ahol az évtizedek alatt egyik fél sem gondol soha más kapcsolatra" - nyilatkozta korábban Cseh Mária, aki méltó síremléket állított a politikusnak, 2020. februárjában pedig emléktáblát is avattak néhai lakhelyén, Budapesten, a Méra utcában

Egy 2018-ban egy kidőlt fa miatt jelentősen megrongálódott Torgyán sírja: az akkori pusztításnak mára nyoma sincs: virágok borítják a vörös márványt - amit ITT meg is nézhetsz.