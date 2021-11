A szövetség közleményében említi, hogy az Eb helyszínén Burián Katalin teszte pozitív lett, amiért őt már kint elkülönítették, és nem is utazott haza a csapattal. Még akkor az egész csapaton koronavírus-tesztet végeztek el, amik egytől-egyig negatív eredménnyel zárultak, azonban a hazaérkezést követően többeknél is tünetek jelentkeztek, és többeknek is pozitív lett a tesztje.

A MÚSZ vezetői az egészségügyi stábbal, így Prof. dr. Merkely Bélával is konzultálva úgy döntöttek, hogy az egész Kazanyból hazaért csapatnál két PCR-tesztet is végeztetnek, és csak negatív eredmények birtokában oldható fel a házikarantén.

Ez azt is jelenti, hogy a versenyzők és az edzők is csak negatív eredményekkel csatlakozhatnak a Kaposváron csütörtöktől vasárnapig tartó rövidpályás országos bajnokság mezőnyéhez, így az első napon egyáltalán nem vehetnek részt.

Közben a pozitív tesztet produkáló Burian Kata Instagram-oldalára posztolt Kazanyból. Azt írta, hogy még az emeletre sem mehetnek emberek, ahol tartózkodik. Ő hiába volt beoltva, mégis pozitív lett.