Hajtóvadászatot indítottak a lengyel családirtó után. Az 52 éves Jacek Jaworek akár hazánkban is bujkálhat.

Az 52 éves Jacek Jaworek előbb 44 éves öccsével végzett, majd annak feleségét és 17 éves fiukat is megölte. A mészárlást a pár kisebbik fia élte túl, de csak azért, mert bemászott a szekrénybe, ott várakozott addig, míg véget nem ért a gyilkolás, végül egy ablakon keresztül menekült el a házból. A gyilkos nyomát már 3 hónapja nem találják: a napokban nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene - írja a Bors. A férfi fotóját a magyar rendőrség is közzétette.

"A körözött férfi fegyverrel rendelkezik, veszélyes, ne próbálják meg feltartóztatni! Felbukkanása esetén haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a megadott számok bármelykén" - írt a rendőrség.