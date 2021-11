Három pár küzdött meg egymással a Nyerő páros utolsó adásában, amiből Norbiék kerültek ki győztesen.

"Norbival külön kasszán vagyunk, így elfeleztük a pénzt. Régi nagy álmom volt egy saját ruhamárka indítása, ezért is tanultam korábban textilrajzoló és modelltervező szakon. Eddig erre gyűjtögettem a pénzemet, most viszont van egy induló tőke, amivel beindítom az üzletet, sőt, ez már folyamatban is van. Ezen felül vettem magamnak egy fényképezőgépet, mert a fotózás is érdekel, de próbálok egy kis pénzt félre is tenni" - mondta el a Blikknek Odett.

Norbi egyelőre félre teszi a nyereményt. "Szeretnék egy lakást vagy egy kis házat venni vidéken, ami az enyém, és biztos pont lenne az életben. Régóta gyűjtök rá, most egy lépéssel közelebb kerültem hozzá" - nyilatkozta.