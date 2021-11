Szombaton este élőben jelentkezett be Instagram-oldalán Tóth Gabi, ahol több téma mellett - pánikbetegség, anyaság - Tóth Andi neve is felmerült. Az énekesnő elmondta, mit gondol a kolléganőjéről.

A kérdések között az is szerepelt, hogy szokta-e nézni a Dancing with the Starst. Gabi igennel válaszolt és azt is elárulta, ki a kedvenc táncosa. "Tóth Andi a legjobb szerintem" - mondta.

Néhány héttel ezelőtt, a Zsűrik éjszakáján Gabi élőben is véleményezhette Andit. A produkció után így nyilatkozott. Később felmerült, hogy csak a nézőknek szólt a békülés. "Nem nyilatkozom Tóth Gabiról" - jelentette ki később Andi.