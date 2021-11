Rögtön négy produkció is kiesett az X-Faktor első élő show-jából, és bizony akadt olyan versenyző, aki nehezebben viselte, hogy számára véget ért a verseny. Imi Plaza ezek után inkább visszatér Londonba.

Sokan nem kapnak második lehetőséget, az X-Faktor első élő show-jából ugyanis rögtön négy produkció is kiesett. A Beneath My Skin, a The Palace zenekar, Imi Plaza és Tóth Roland búcsúztak a műsor végén, és természetesen valamennyire mindannyian csalódottak, de Imi Plaza különösen. Ő Londonból tért haza a versenyre, de ezek után nem marad itthon.