Megrendezésre került a Budapest Fashion Week, melynek a Mandala Day Spa Budapest adott helyszínt. A bemutatókon a Dancing with the Stars második évadának győztes párosa, Tóth Andi és Andrei Mangra is megjelent, és kézen fogva pózoltak kamerák százai előtt.

Tóth Andi és Andrei Mangra, a Dancing with the Stars idei évadának győztes párosa is részt vett a Budapest Fashion Weeken. Mindenki szeretett volna velük fotózkodni, még a modellek és a fotósok sem rejtették el a rajongásukat. A nyilvánosságra hozott felvételek alapján nem esett Andiék nehezére a fotózkodás, sőt, rövid ideig azt is láthattuk az énekesnő Instagram storyjában, ahogy kézen fogva pózolnak Andrei Mangrával.

Fantasztikusan néztek ki, hiszen mindketten fekete outfitet viseltek, sőt a táncos egy videót is megosztott, ahogy a kifutón együtt vonulnak.