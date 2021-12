Az internetes zaklatás korunk egyik legégetőbb problémája, amit nem szabad félvállról venni. A legnagyobb veszélyben a tinédzserek vannak, akik csak most ismerkednek az online világgal, azonban a rutinos felhasználók is nehezen viselik a sorozatos támadásokat.

A rendőrség is nyomoz a fiatal influenszer, Kristina Kika Dzsukics halálának ügyében. A 21 éves szerb videós sajtóértesülések szerint azért követett el öngyilkosságot, mert már nem tudta feldolgozni az őt ért durva támadásokat. Kristina azzal lett ismert, hogy két éve pont az internetes zaklatás ellen emelte fel a szavát.

A fiatal lány kritizálta a balkáni influenszereket is, amiért azok gyakran mocskolódnak és bántanak másokat, miközben fel sem fogják, hogyan hat mindez a gyerekkorú nézőikre. A fiatalok ugyanis követendő példának tekintik az efféle viselkedést. Ezt megtapasztalta Kristina is, akinek a videói alá tömegével érkeztek a mocskolódó kommentek, amiket sokszor tízéves gyerekek írtak.

A kritikája után Kristinát össztűz alá vették a balkáni videósok, álhíreket terjesztettek vele kapcsolatban, sőt egy gúnyolódó dalt is készítettek róla. A Kristina elleni lejáratókampány vezéralakját most mindenki azért támadja, mert szerintük ennek is köze lehetett a lány halálához – számolt be a hírről a nuus.hu.